Acasa Top SecretArmata Marius-Gabriel Lazurca, numit consilier prezidențial pentru securitate națională

Marius-Gabriel Lazurca, numit consilier prezidențial pentru securitate națională

scris de Ziua Veche
scris de Ziua Veche 14 Afisari

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat Decretul nr. 958/2025, prin care îl numește pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională, începând cu 1 noiembrie 2025.

Potrivit Administrației Prezidențiale, decretul modifică articolul unic al actului inițial privind numirea în funcție a unui consilier prezidențial, actualizând atribuțiile lui Lazurca.

Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă și Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

Decizia reconfigurează echipa prezidențială responsabilă de domeniul securității naționale, funcție ocupată anterior de Cristian Diaconescu.

Noul consilier are o carieră diplomatică, fiind fost ambasador al României la Sfântul Scaun și în Ungaria. Numirea sa intervine în contextul în care Administrația Prezidențială își redefinește structura de coordonare a politicii externe și a securității naționale.

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult