Marius-Gabriel Lazurca, numit consilier prezidențial pentru securitate națională

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat Decretul nr. 958/2025, prin care îl numește pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională, începând cu 1 noiembrie 2025.

Potrivit Administrației Prezidențiale, decretul modifică articolul unic al actului inițial privind numirea în funcție a unui consilier prezidențial, actualizând atribuțiile lui Lazurca.

Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă și Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

Decizia reconfigurează echipa prezidențială responsabilă de domeniul securității naționale, funcție ocupată anterior de Cristian Diaconescu.

Noul consilier are o carieră diplomatică, fiind fost ambasador al României la Sfântul Scaun și în Ungaria. Numirea sa intervine în contextul în care Administrația Prezidențială își redefinește structura de coordonare a politicii externe și a securității naționale.