Nicușor Dan a convocat CSAT !

Președintele Nicușor Dan a convocat pe 24 noiembrie, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pe agendă aflându-se Strategia Națională de Apărare a Țării, precum și prevenirea traficului și consumului de droguri.



Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025 – 2030, Analiza Strategică a Apărării și Raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național, în primele șapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, risc la adresa siguranței naționale în România.

Totodată, este pusă în discuție și evaluarea privind riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa României prognozate pentru anul 2026, Raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor ‘CMX-25’.

În cadrul ședinței CSAT vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, arată Administrația Prezidențială.