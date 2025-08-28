Norvegia livrează României încă trei aeronave F-16 pentru întărirea capacității de apărare aeriană

În data de 28 august 2025, trei aeronave F-16 Fighting Falcon, achiziționate de la Regatul Norvegiei, au ajuns în România, aterizând pe aeroportul Baza 86 Aeriană Borcea. Acestea vor fi integrate în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare din cadrul Bazei 57 Aeriene „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” de la Mihail Kogălniceanu, județul Constanța. Prin această livrare, Forțele Aeriene Române continuă să își modernizeze flota de aeronave de luptă și să își întărească securitatea națională și angajamentele față de NATO.

Aeronavele F-16 aduse de Norvegia fac parte dintr-un contract bilateral semnat între Guvernul României și Guvernul Norvegiei, care prevede achiziționarea unui total de 32 de aeronave F-16, împreună cu suportul logistic necesar și un pachet complet de bunuri și servicii de mentenanță, asigurate de Guvernul Statelor Unite ale Americii. Acest contract face parte din strategia României de modernizare a forțelor sale armate și de întărire a prezenței în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

F-16-urile, care vor fi utilizate în scopuri de apărare aeriană și de intervenție rapidă, vor contribui semnificativ la consolidarea capabilităților de luptă ale Forțelor Aeriene Române. În plus, avioanele F-16 norvegiene sunt destinate să rămână în dotarea României pentru o perioadă minimă de 10 ani, înainte de trecerea la avioane de generație a V-a. Aceste aeronave sunt deja moderne și vor contribui la menținerea unei prezențe puternice în regiunile sensibile din estul Europei.

Până în prezent, au fost livrate deja 21 de aeronave din acest contract. Dintre acestea, 16 au fost alocate Escadrilei 48 Vânătoare de la Câmpia Turzii, iar celelalte 5 aeronave vor întări Escadrila 571 Aviație Vânătoare de la Mihail Kogălniceanu. Acest lot face parte dintr-un proces continuu de reînnoire a flotei, iar livrarea întregului pachet de 32 de aeronave este estimată a se finaliza până la sfârșitul anului 2025.

Achiziția acestor aeronave reprezintă o dovadă clară a angajamentului României de a-și întări capabilitățile de apărare și de a răspunde în mod eficient la orice provocare în spațiul aerian național sau în cadrul operațiunilor NATO. Mai mult, această cooperare între România și Norvegia subliniază consolidarea legăturilor între cele două state aliate, în contextul unui mediu de securitate din ce în ce mai complex.

Rămâne de văzut cum acest transfer de capabilități va influența strategia de apărare a României în următorii ani, pe măsură ce se continuă procesul de modernizare și adaptare a forțelor armate românești.