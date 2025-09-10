Polonia a doborât drone în spațiul său aerian în timpul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei

Polonia și-a mobilizat miercuri propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone în spațiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei, Varșovia implicându-se astfel în premieră în războiul din țara vecină și numind încălcarea spațiului său aerian drept ‘un act de agresiune’, informează Reuters și AFP.

După ‘încălcări repetate’ ale spațiului aerian polonez în timpul unui atac rus asupra vestului Ucrainei vecine, miercuri, armata țării a anunțat desfășurarea de aeronave poloneze și aliate.

‘Avioanele și-au folosit armele împotriva obiectelor ostile’, a declarat ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-un mesaj pe platforma X, adăugând că este ‘în contact constant cu comandamentul NATO’.

‘În urma atacului de astăzi (miercuri – n.r.) al Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean, a avut loc o încălcare fără precedent a spațiului aerian polonez de către obiecte de tip dronă’, a declarat centrul de comandă al armatei poloneze într-un mesaj pe X. ‘Acesta este un act de agresiune care a creat o amenințare reală la adresa securității cetățenilor noștri’, a adăugat acesta.

Forțele poloneze și aliate au monitorizat cu ajutorul radarelor ‘peste zece obiecte, iar pentru cele care puteau reprezenta o amenințare, comandantul operațional al forțelor armate a luat decizia de a le neutraliza. Unele drone care au intrat în spațiul nostru aerian au fost doborâte’, a explicat centrul de comandă polonez.

Obiectele doborâte erau în curs de a fi localizate, a declarat această sursă, fără a specifica numărul lor.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat pe platforma X că ‘l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situația actuală’ și despre acțiunile întreprinse.