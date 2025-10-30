Acasa Top SecretArmata Polonia a primit confirmarea că prezenţa militară americană nu va fi redusă

Polonia a primit confirmarea că prezenţa militară americană nu va fi redusă

Polonia a primit confirmarea că Statele Unite nu îşi vor reduce prezenţa militară în ţară, a declarat ministrul apărării Władysław Kosiniak-Kamysz.  

El a declarat că această asigurare a venit în urma discuţiilor sale cu secretarul american al apărării, precum şi a celor avute de ministrul adjunct al apărării, Paweł Zalewski, şi de şeful Statului Major General, Wiesław Kukuła, cu aliaţii, conform polskieradio.pl.

„Alianţa polono-americană este puternică şi generează acţiuni concrete pentru consolidarea securităţii”, a scris Kosiniak-Kamysz miercuri pe reţelele sociale.

Declaraţia a venit după ce Ministerul Apărării din România a anunţat, la începutul acestei săptămâni, că Statele Unite au informat România şi alţi membri NATO despre o decizie de reducere a numărului de trupe americane de pe flancul estic al alianţei în Europa, urmând ca aproximativ 1.000 de soldaţi americani să rămână în România.

