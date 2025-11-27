Portret cu umbre de DEMISIE: Studiile ministrului Moșteanu și liniștea tulburată a Apărării

În mijlocul unui București în care clădirile ministeriale par tot mai adesea să respire singure, ascunzând în pereți povești nespuse, a izbucnit un murmur care nu se mai potolește. Un nume a început să circule prin redacții, prin cafenele politice și prin sălile lungi în care consilierii își frământă degetele pe sub mese: Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării — un portofoliu greu, care cere nu doar autoritate, ci și o biografie fără fisuri.

Scandalul care i-a înconjurat studiile nu a pornit zgomotos, ci mai degrabă ca o vibrație joasă, ca o ușoară disonanță într-o orchestră militară. O investigație jurnalistică a dezvelit primele contradicții: universitatea despre care Moșteanu a susținut că i-ar fi găzduit formarea academică a declarat, cu o răceală ce nu admite interpretări, că nu l-a avut niciodată student .

Într-un interviu ulterior, ministrul a încercat să aducă liniște în furtună. A vorbit despre începuturile sale la Politehnică, despre nevoia de a munci, despre diploma obținută în 2015 la Universitatea Bioterra — o diplomă care, afirmă el, ar fi totdeauna existat, dar nu întotdeauna regăsită corect în biografiile sale oficiale . A admis o „greșeală în CV”, așa cum a numit-o, încercând să transforme o fisură într-o simplă zgârietură birocratică .

Dar povestea nu e atât de simplă. Pentru că între diplomele invocate și funcțiile deja ocupate se ridică întrebări care nu pot fi înăbușite cu declarații rapide. În perioada în care Moșteanu urca trepte administrative ce cereau studii superioare, datele oficiale, așa cum apar acum în anchete, nu se aliniază perfect în același timp și spațiu .

Așa începe să se contureze nu doar o controversă, ci un portret cu zone luminate și întunecate, un contrast puternic pentru un minister care, poate mai mult decât oricare altul, trăiește din legitimitate.

În spatele acestei povești nu se află doar o diplomă lipsă sau găsită prea târziu. Se află o țară la granița unei epoci volatile, o instituție a Apărării care are nevoie de încredere deplină și un om care, dincolo de funcție, trebuie să dea socoteală pentru propriul trecut.

Întrebările rămân suspendate în aer, asemenea steagurilor care nu pot fi coborâte până când adevărul nu este complet rostit:

Cine este cu adevărat Ionuț Moșteanu în raport cu propriile sale studii? Ce greutăți ascunse poartă în spate scaunul de ministru? Și cât de mult cântărește, în ochii publicului, o biografie care nu reușește să se așeze definitiv?

În paginile acestei anchete, scandalul nu e doar o știre. Este o poveste despre identitate, despre responsabilitate și despre felul în care, uneori, liniștea unui minister atârnă de un singur rând dintr-un CV.