România își modernizează Apărarea Națională: lege nouă pentru MApN și introducerea stagiului militar voluntar pentru tineri

Guvernul a aprobat joi proiectul Legii Apărării Naționale, un act normativ esențial pentru modernizarea cadrului legislativ în domeniul apărării și securității, înlocuind vechea lege din 1994. Proiectul definește într-o manieră unitară rolul Ministerului Apărării Naționale și introduce o noutate majoră: conceptul de militar voluntar în termen, destinat întineririi rezervei Armatei Române.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a subliniat necesitatea unei noi legi, adaptată realităților actuale:

„De atunci s-au schimbat foarte multe lucruri în bine. România a devenit membră NATO și UE, iar era nevoie de o lege nouă, care să cuprindă toate aceste modificări într-un concept unitar. Am muncit intens, în ultimii doi ani, cu șase instituții inițiatoare și șase instituții avizatoare, iar astăzi avem în sfârșit acest proiect finalizat.”

Principii fundamentale ale noii legi

Noua Lege a Apărării Naționale:

stabilește rolul central al MApN de integrare și conducere a acțiunilor tuturor forțelor implicate în apărarea țării;

introduce principiul conducerii unice interinstituționale la nivel strategic , unde MAI coordonează în starea de urgență, iar MApN în caz de asediu, mobilizare sau război;

creează cadrul normativ intern pentru implementarea deciziilor NATO și UE , consolidând cooperarea interinstituțională și cu aliații;

definește apărarea națională într-o viziune unitară, adaptată la contextul geopolitic actual.

Stagiul militar voluntar pentru tineri

Un element esențial al noii legi îl reprezintă introducerea conceptului de militar voluntar în termen. Tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea efectua un stagiu militar voluntar de patru luni, în care se vor familiariza cu Armata Română, vor învăța utilizarea armamentului și vor rămâne ulterior în rezerva operațională.

Pentru participare, aceștia vor primi, la finalul perioadei de instruire, trei salarii medii brute. Totodată, vor fi organizate periodic programe de reantrenament și instruire suplimentară, conform unui calendar multianual agreat cu partenerii din NATO.

„Este o măsură necesară pentru întinerirea rezervei. În următorii ani, aproximativ 350.000 de soldați și gradați vor trece în retragere, depășind vârsta legală de 55 de ani. Prin această lege, oferim tinerilor o oportunitate de a contribui la apărarea țării, fără a reintroduce armata obligatorie”, a explicat ministrul Apărării.

Următorul pas: dezbaterea în Parlament

Proiectul Legii Apărării Naționale, aprobat de Guvern, va fi transmis Parlamentului, unde va fi solicitată procedura de urgență. Ministrul Moșteanu și-a exprimat încrederea că actul normativ va fi dezbătut și adoptat până la finalul acestui an:

„Este o lege de care România are nevoie urgent. Sunt convins că Parlamentul va înțelege importanța sa strategică și că vom avea până la finalul anului un cadru legislativ modern pentru apărarea națională.”