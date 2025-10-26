Rusia a testat o rachetă cu propulsie nucleară

Duminică, președintele rus Vladimir Putin a anunțat finalizarea cu succes a testului final al rachetei de croazieră Burevestnik, cu propulsie nucleară și o rază de acțiune de până la 14.000 de kilometri.

„Testele decisive sunt acum finalizate”, a declarat Putin într-o înregistrare video publicată de Kremlin în timpul unei întâlniri cu oficiali militari.

Descriind Burevestnik-ul drept o „creație unică pe care nimeni altcineva în lume nu o posedă”, Putin a subliniat „raza sa de acțiune nelimitată”.

El a ordonat armatei să pregătească „infrastructura pentru a pune această armă în funcțiune în forțele armate ruse”.

„Caracteristicile tehnice ale rachetei Burevestnik permit utilizarea acesteia cu precizie garantată împotriva unor amplasamente extrem de protejate, situate la orice distanță”, a adăugat Gerasimov. Dezvoltarea rachetei Burevestnik a fost anunțată pentru prima dată de Putin în 2018.

9M730 Burevestnik

Burevestnik, o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară, combină propulsia nucleară și capacitățile de focoasă nucleară, permițând o rază de acțiune aproape nelimitată și capacitatea de a eluda apărarea antirachetă avansată.

Președintele rus Vladimir Putin o numise anterior o armă „invincibilă”, menționând că propulsia sa nucleară îi permite să zboare cu o „rază de acțiune aproape nelimitată”. Acest lucru permite rachetei Burevestnik să își modifice traiectoria, făcând-o „extrem de dificil de interceptat”.

Conform raportului Centrului Național de Informații Aeriene și Spațiale ( NASIC ) al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, dacă racheta Burevestnik ar intra în serviciu, aceasta ar oferi Rusiei o „armă unică cu capacitate de acțiune intercontinentală”.

Institutul pentru Studii Strategice (IISS) explică: „Scopul lansării terestre a rachetei Burevestnik este însă de a oferi rachetei o rază de acțiune intercontinentală… între 10.000 și 20.000 km. Acest lucru ar permite rachetei să fie bazată oriunde în Rusia și să poată atinge în continuare ținte din SUA continentală.”

Spre deosebire de rachetele balistice intercontinentale ( ICBM ), care urmează traiectorii previzibile și interceptabile în spațiu, un document militar rus subliniază faptul că racheta Burevestnik menține o „altitudine nominală de 50-100 de metri pe aproape toată durata zborului”, schimbând frecvent traiectoriile pentru a evita apărarea.

Propulsia nucleară oferă o „sursă de energie de lungă durată, mult superioară motoarelor tradiționale cu turboreactor sau turbofan”, spre deosebire de sistemele cu consum limitat de combustibil, cum ar fi racheta de croazieră Kh-102 din Rusia, care are o rază maximă de acțiune declarată de 4.500 de kilometri.

Deși detaliile rămân clasificate, Burevestnik folosește probabil un motor convențional pentru lansare, apoi activează un mic reactor nuclear pentru a supraîncălzi aerul pentru propulsie susținută, garantând o rază de acțiune intercontinentală teoretică „nelimitată”.

Cu toate acestea, persistă provocări tehnice semnificative, Proiectul de Apărare Antirachetă al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale menționând că peste o duzină de teste din 2016 au obținut doar succes parțial.

Testele nu au fost lipsite de incidente. În august 2019, o explozie în timpul unei operațiuni de recuperare la Nenoksa a ucis șapte oameni de știință și a provocat o creștere temporară a radiațiilor la Severodvinsk.

Ministerul rus al Apărării a susținut inițial, pe 8 august 2019, că „explozia unui motor de rachetă cu combustibil lichid a cauzat moartea a doi oameni de știință și a rănit șase, dar nu a existat nicio eliberare de radiații”.

Două zile mai târziu, Rosatom a recunoscut că cinci oameni de știință au murit lucrând la o „sursă de energie izotopică într-un sistem de propulsie cu lichide”, descriind-o ulterior ca fiind o „baterie nucleară” testată de pe o platformă maritimă.

Kremlinul a atribuit accidentul unei „rachete cu propulsie nucleară”.

Serviciul de Informații al Norvegiei (NIS) a avertizat anul trecut că „testele prezintă un risc de accidente și emisii radioactive locale” și se așteaptă la continuarea testării rachetelor precum Burevestnik și torpila nucleară Poseidon.

Teste suplimentare au avut loc în 2021, 2022 și 2023.

În timpul ultimului test, din 21 octombrie, racheta a zburat timp de aproximativ 15 ore, parcurgând 14.000 de kilometri (8.700 de mile), a declarat șeful Statului Major al Rusiei, Valeri Gherasimov, adăugând că aceasta nu este limita superioară a armei.

„Caracteristicile tehnice ale rachetei Burevestnik permit utilizarea acesteia cu precizie garantată împotriva unor amplasamente extrem de protejate, situate la orice distanță”, a spus el.

Racheta Burevestnik, alături de Poseidon, întărește triada nucleară a Rusiei, sporind capacitățile de a doua lovitură.

Totuși, dimensiunile sale mari (peste 12 metri), viteza subsonică și gazele de eșapament radioactive l-ar putea face detectabil și potențial vulnerabil la anumite apărări pe rază scurtă de acțiune, deoarece rachetele de croazieră subsonice rusești au fost interceptate în Ucraina.