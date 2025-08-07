Acasa Top SecretArmata Rusia ar fi pierdut peste un milion soldați în Ucraina de la începutul invaziei

scris de D.S.S.
Rusia a pierdut aproximativ 1.060.310 soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit Kyiv Independent.

Numărul include 1.040 de pierderi suferite de forțele ruse doar în ultima zi.

Potrivit raportului, Rusia a mai pierdut și:

  • 11.076 de tancuri
  • 23.095 de vehicule blindate de luptă
  • 57.605 vehicule și cisterne de combustibil
  • 31.180 de sisteme de artilerie
  • 1.456 de lansatoare multiple de rachete
  • 1.203 sisteme de apărare antiaeriană
  • 421 de avioane
  • 340 de elicoptere
  • 49.930 de drone
  • 28 de nave și bărci
  • un submarin

