Rusia ar fi pierdut peste un milion soldați în Ucraina de la începutul invaziei

Rusia a pierdut aproximativ 1.060.310 soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit Kyiv Independent.
Numărul include 1.040 de pierderi suferite de forțele ruse doar în ultima zi.
Potrivit raportului, Rusia a mai pierdut și:
- 11.076 de tancuri
- 23.095 de vehicule blindate de luptă
- 57.605 vehicule și cisterne de combustibil
- 31.180 de sisteme de artilerie
- 1.456 de lansatoare multiple de rachete
- 1.203 sisteme de apărare antiaeriană
- 421 de avioane
- 340 de elicoptere
- 49.930 de drone
- 28 de nave și bărci
- un submarin