UPDATE – SUA își retrag trupele din România !!!!

Revizuirea posturii forțelor favorizează resursele pentru emisfera vestică și regiunea Indo-Pacifică, ridicând semne de întrebare cu privire la angajamentul Americii de a-l descuraja pe Putin în regiunea Mării Negre.

Potrivit publicației Kyiv Post, Administrația Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România, o schimbare semnificativă care a stârnit îngrijorare în flancul estic al Europei și a subliniat o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului.

UPDATE – Efectivele americane de la bazele militare de la Deveselu și Câmpia Turzii vor rămâne neschimbate, singura schimbare fiind la baza Mihail Kogălniceanu, unde „va fi sistată rotirea unei brigăzi”, a declarat miercuri ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. El a spus că a aflat luni despre decizia SUA de a retrage o parte din militarii din România.

Moșteanu a spus că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.

„Echipele efective de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura schimbare este la Mihail Kogălniceanu, cu rotația. Cei 1.000 de militari rămân la Câmpia Turzii, la Deveselu și Mihail Kogălniceanu.

Aș fi vrut să nu fie așa, însă cămașa este întotdeauna mai aproape de corp decât haina, și fiecare țară își stabilește propria strategie. Este un lucru predictibil pe care îl așteptam. De aceea spun că trebuie să investim în Armata Română”, a răspuns Moșteanu, fără a da însă cifre exacte.

Răspunzând unei alte întrebări, Moșteanu a spus că a fost anunțat despre decizia SUA luni, dar că nu a făcut-o publică pentru că „urma să fie o coordonare” cu Statele Unite, însă între timp informația a fost aflată pe surse și relatată de presa din Ucraina.

UPDATE – Potrivit unui comunicat oficial al MApN, România si Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa.

Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.

Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american.

Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune.

Potrivit a trei oficiali americani și europeni care au fost informați despre această chestiune, administrația a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare.

Într-o declarație acordată marți publicației Kyiv Post, oficialii – toți cerând anonimatul deoarece nu sunt autorizați să discute deliberările interne înainte de un anunț oficial – au declarat că reducerea trupelor nu se așteaptă să depășească „mai mult de un batalion”. De asemenea, au insistat că măsura nu va „avea un impact semnificativ asupra operațiunilor americane din regiune”.

Această decizie vine într-un moment de anxietate sporită, în urma incursiunilor tot mai numeroase ale Rusiei în spațiul aerian NATO, inclusiv în România .

De asemenea, coincide cu aparenta mișcare a președintelui SUA de a „dubla” eforturile de a-l convinge pe președintele rus Vladimir Putin să accepte un armistițiu în Ucraina.

Emisfera vestică și Asia peste Marea Neagră?

Discuțiile interne au luat inițial în considerare reduceri atât în ​​România, cât și în Polonia, dar decizia finală a vizat doar România, au declarat sursele pentru Kyiv Post. Această distincție evidențiază un calcul geopolitic complex.

Motivul din spatele reducerilor este legat de o inițiativă mai amplă a Pentagonului de a concentra resursele pe emisfera vestică și de a contracara mai bine China în Pacific.

Aceasta se aliniază cu revizuirea în curs a posturii forțelor de la Pentagon, care examinează cu atenție misiunile Comandamentului European al SUA pentru a elibera resurse pentru o schimbare către emisfera vestică și Indo-Pacific – punctul central al competiției și dominației strategice principale a Americii.

Totuși, pentru o regiune care încă se confruntă cu consecințele invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, momentul este considerat de unii ca fiind precar.