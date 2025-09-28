Submarin rusesc cu ”probleme tehnice grave”, în largul Gibraltarului

Un submarin rusesc se confruntă cu probleme tehnice grave, pe care echipajul nu este capabil să le rezolve, în largul Groenlandei, scrie presa franceză.

Un submarin rus de clasa Kilo potrivit nomenclaturii NATO, Novorossiisk, care face parte din Flota rusă la Marea Neagră, dat în folosinţă în 2014, se confruntă cu ”probleme tehnice grave” în largul Gibraltarului, un teritoriu britanic situat în sudul Spaniei, în drum către Oceanul Atlantic, iar ”echipajul este incapabil să rezolve problema”, potrivit unui canal Telegram al opoziţiei, Ceka-OGPU (nume ale poliţiei sovietice), scrie Le Figaro.

”În urma unor probleme la sistemul de carburant, carburant se scurge direct în cală. Din cauza lipsei de piese de schimb şi a unor specialişti calificaţi la bord, echipajul este incapabil să rezolve problema”, potrivit canalului, care citează documente oficiale.

”Alte probleme au început să apară în urma acestui accident grav”, scrie canalul – ”carburantul acumulat în cală” prezintă ”un risc de explozie”, precizează el.