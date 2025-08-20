Tulcea: Un nou mesaj RO-ALERT pe fondul războiului din Ucraina

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, în noaptea de marți spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina.
Prin mesajul RO-ALERT populația a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a fost îndemnată să adopte măsuri de protecție, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute.
‘În urma alertei aeriene au fost înregistrate șase apeluri la numărul unic de urgență 112, fiind solicitate informații suplimentare. Oamenii nu știau de ce se aud bubuituri’, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, Cristina Profir.