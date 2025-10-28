Turcia cumpără 20 de avioane militare Eurofighter Typhoon

Turcia a decis luni să cumpere 20 de avioane Eurofighter Typhoon noi de la Marea Britanie pentru 8 miliarde de lire sterline (10,7 miliarde de dolari), consolidând legăturile dintre aliaţii NATO şi întărind apărarea aeriană turcă.

Ankara a mai anunţat că doreşte să achiziţioneze încă 24 de avioane de la statele din Golf, relatează Reuters.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer, aflat la prima sa vizită în Turcia de la preluarea mandatului, anul trecut, a semnat acordul cu preşedintele Tayyip Recep Erdogan şi l-a calificat drept „un moment istoric”.

Erdogan a declarat că ar putea urma proiecte comune în domeniul industriei de apărare. Acordul, pe care unii analişti l-au calificat drept prea costisitor, vine în contextul în care Turcia încearcă să achiziţioneze avioane de luptă avansate pentru a recupera terenul pierdut în faţa rivalilor regionali, precum Israelul, care a lansat atacuri în Orientul Mijlociu în acest an. Între timp, Europa s-a orientat din ce în ce mai mult către Turcia, a doua forţă militară ca mărime din NATO şi un important exportator de drone militare, pentru a-şi consolida flancul estic şi pentru a sprijini eventual orice viitoare forţă de stabilizare postbelică în Ucraina. Separat, Ministerul Apărării a anunţat că Turcia intenţionează să cumpere încă 12 avioane Typhoon din Oman şi Qatar.

Săptămâna trecută, citând o persoană familiarizată cu subiectul, Reuters a relatat că Turcia este pe punctul de a încheia un acord prin care urmează să primească prompt 12 avioane Typhoon, deşi uşor uzate, din Oman şi Qatar pentru a-şi satisface nevoile imediate, urmând ca în anii următori să primească mai multe avioane noi din Marea Britanie.

Londra a declarat că Ankara va primi primul lot de 20 de avioane Typhoon în 2030. Starmer a spus că acordul, pentru care negocierile au început în 2023, include o opţiune de a cumpăra mai multe.

Analistul de securitate şi apărare din Istanbul Burak Yildirim a calificat preţul de 8 miliarde de lire sterline ca fiind „scandalos de mare” şi „fără precedent”, chiar dacă include opţiuni, muniţie, piese de schimb şi instruire.

„Vând avioane la preţul unei fregate”, a spus Yildirim. „Acest acord este o fraudă evidentă. Nu poţi avea un avion de luptă pentru 400 de milioane de lire sterline; ei vând un avion la preţul a patru”, a comentat el.

Părţile nu au dat detalii despre ce anume, în afară de avioane, este inclus în acord.

În iulie, Turcia şi Marea Britanie au semnat un acord preliminar de achiziţie pentru până la 40 de avioane Typhoon, aprobat de membrii consorţiului Eurofighter, care include Germania, Italia şi Spania, reprezentate de Airbus, BAE Systems şi respectiv Leonardo.

Săptămâna trecută, Erdogan a vizitat Qatarul şi Omanul, în parte pentru a discuta planul.

Turcia, care se bucură de cele mai bune relaţii cu Occidentul din ultimii ani, a încercat să achiziţioneze avioane Eurofighter şi, eventual, avioane F-35 fabricate în SUA, pentru a-şi susţine flota învechită, formată în mare parte din avioane F-16.

Turcia doreşte să umple golul înainte ca propriile avioane de vânătoare KAAN să fie gata în următorii ani, iar anul trecut a încheiat un acord de 7 miliarde de dolari cu Washingtonul pentru 40 de avioane F-16, care suferă întârzieri.

Atacurile aeriene ale Israelului – cea mai avansată putere militară din regiune, cu sute de avioane de luptă F-15, F-16 şi F-35 furnizate de SUA – asupra vecinilor Turciei, Iran şi Siria, precum şi asupra Libanului şi Qatarului, au neliniştit Ankara în ultimul an şi au convins-o să-şi reînnoiască apărarea, spun oficialii.