Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud

Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit duminică în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime, informează luni AFP.



Un elicopter MH-60R Sea Hawk efectua ‘operațiuni de rutină’ de pe portavionul USS Nimitz când s-a prăbușit în Marea Chinei de Sud, a anunțat într-un comunicat Flota SUA din Pacific.

Cele trei persoane aflate la bordul aeronavei au fost salvate, potrivit autorităților.

Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, un avion de vânătoare Boeing F/A-18F Super Hornet s-a prăbușit, de asemenea, în Marea Chinei de Sud în timp ce efectua ‘operațiuni de rutină’ de pe portavionul USS Nimitz, potrivit Marinei SUA.



Sursa foto: US Pacific Fleet / Facebook

Cele două persoane aflate la bord s-au catapultat și au fost salvate ulterior, potrivit aceleiași surse.

‘Toate persoanele implicate sunt în siguranță și în stare stabilă’, a declarat Marina SUA, adăugând că ambele accidente sunt în curs de investigare.

Pierderea celor două aeronave are loc în contextul în care președintele american Donald Trump se află în primul său turneu în Asia în timpul celui de-al doilea său mandat.

La începutul acestui an, două avioane militare americane de pe portavionul Harry S. Truman s-au prăbușit în două accidente petrecute în Marea Roșie în decurs de zece zile – unul în timpul aterizării, iar celălalt în timpul unei manevre de mutare a acestuia.