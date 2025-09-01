Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un bruiaj pus pe seama Rusiei, care a blocat serviciile de navigație GPS / Aeronava a aterizat în Bulgaria folosind hărți pe hârtie

Un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a blocat serviciile de navigație GPS la un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, scrie Financial Times, citând trei oficiali familiarizați cu problema.

Un avion care o transporta pe Ursula von der Leyen la Plovdiv duminică după-amiază a rămas fără mijloace electronice de navigație funcționale, în timp ce se apropia de aeroportul orașului.

Trei oficiali informați cu privire la incident au declarat pentru Financial Times că incidentul este tratat ca o operațiune de interferență rusă.

„Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat”, a declarat unul dintre oficiali. După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice, au adăugat aceștia. „A fost o interferență incontestabilă”, au spus ei.

Autoritățile bulgare confirmă incidentul

Autoritatea bulgară de control al traficului aerian a confirmat incidentul într-o declarație pentru Financial Times.

„Din februarie 2022, s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de bruiaj (GPS) și, recent, de spoofing”, a declarat aceasta.

„Aceste interferențe perturbă recepția precisă a semnalelor (GPS), ceea ce duce la diverse provocări operaționale pentru aeronave și sistemele de la sol”, au spus oficialii.

Tactica Rusiei

Așa-numitele bruiaje și falsificări ale semnalului GPS, care distorsionează sau împiedică accesul la sistemul de navigație prin satelit, erau utilizate în mod tradițional de serviciile militare și de informații pentru a apăra siturile sensibile, dar au fost utilizate din ce în ce mai mult de țări precum Rusia, ca mijloc de perturbare a activităților civile.