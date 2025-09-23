Doi români arestaţi pentru spionaj în Grecia

Doi români, în vârstă de 22 și 52 de ani, au fost arestați luni după-amiază pentru spionaj , după ce pe telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii cu fortăreața navală Salamina din Grecia, potrivit protothema.gr.

Cei doi au fost localizați pe o ambarcațiune turistică care naviga în strâmtoarea Bazei Navale Salamis și au fost opriți de o navă a Marinei.

Într-un control efectuat de echipajul ambarcațiunii de patrulare LS-EL.AKT., care s-a deplasat de urgență la fața locului, s-a constatat că cei doi bărbaţi aveau în telefoane fotografii cu Fortăreața Navală din Salamina.

Cei doi bărbați din România au fost duși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost arestați pentru Spionaj.

Totodată, 3 telefoane mobile, 4.700 de euro și 400 de dolari găsiți în posesia lor au fost confiscate, în timp ce nava la bordul căreia se aflau a fost dusă la Paloukia, Salamina, pentru a se efectua o inspecție amănunțită a documentelor de transport.