Fost director adjunct al spionajului moldovean, acuzat de trădare: SRI și DIICOT destructurează o rețea de spionaj pentru Belarus”

Un caz de trădare de stat cu ecouri regionale zguduie România și Republica Moldova. Procurorii DIICOT, împreună cu Serviciul Român de Informații (SRI), Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) și instituții partenere din Europa Centrală, au pus sub acuzare pe Alexandru Bălan, fost director adjunct al spionajului moldovean, în vârstă de 47 de ani.

Acesta este cercetat pentru trădare prin transmiterea de informații secrete de stat, în formă continuată, după ce ar fi furnizat date clasificate către ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Potrivit DIICOT, începând cu anul 2024, Alexandru Bălan ar fi întreținut legături directe cu serviciile belaruse, organizând două întâlniri conspirative la Budapesta – în 2024 și 2025 – cu ofițeri KGB. În cadrul acestor întrevederi, anchetatorii au stabilit că s-ar fi transmis instrucțiuni și s-ar fi efectuat plăți pentru informațiile furnizate.

Investigația a fost desfășurată sub egida EUROJUST, beneficiind de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova, precum și de cooperarea serviciilor de informații din România, Cehia, Polonia și Ungaria.

Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a ocupat de-a lungul carierei funcții de conducere în domeniul spionajului extern. Experiența sa și accesul la informații sensibile i-au oferit posibilitatea de a furniza date considerate vitale pentru securitatea României și a regiunii.

În prezent, Bălan este adus la audieri și se află în custodia autorităților judiciare române. Acesta beneficiază, conform legii, de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.

Declarații și poziții oficiale