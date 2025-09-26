Fostul director al FBI James Comey, pus sub acuzare

Fostul director al FBI James Comey a fost pus sub acuzare de un juriu federal, o escaladare extraordinară în încercările preşedintelui american Donald Trump de a-şi ancheta duşmanii politic, scrie CNN.

Comey, de mult timp un adversar al preşedintelui, este acum primul înalt oficial guvernamental care este confruntat cu acuzaţii federale, într-una din cele mai mari nemulţumiri ale lui Trump: investigaţia din 2016 privind prima sa campanie prezidenţială şi dacă acesta a complotat cu Rusia.

”DREPTATE ÎN AMERICA! Una dintre cele mai rele fiinţe umane la care această Ţară a fost vreodată expusă este James Comey, fostul Şef Corupt al FBI”, a scris Trump, într-o postare pe Truth Social.

Comey a fost acuzat că a dat declaraţii false şi că a obstrucţionat o procedură a Congresului şi ar putea primi până la cinci ani de închisoare dacă va fi condamnat, a afirmat Departamentul de Justiţie, într-o declaraţie.

Ambele acuzaţii se referă la mărturia sa din 30 septembrie 2020 în faţa Comitetului judiciar al Senatului.

Comey a depus mărturie că ”nu a autorizat pe cineva din FBI să fie o sursă anonimă”, a afirmat departamentul. ”Potrivit acuzaţiilor, acea declaraţie a fost falsă”.

Comey a răspuns la punerea sub acuzare printr-un videoclip pe Instagram, afirmând ”Să avem un proces. Şi să ne păstrăm credinţa”.

”Mi se rupe inima pentru Departamentul de Justiţie, dar am mare încredere în sistemul judiciar federal şi sunt nevinovat”, a adăugat Comey.

Procurorul general Pam Bondi a afirmat, într-o postare pe X, că ”nimeni nu este mai presus de lege”.

”Punerea sub acuzare de astăzi reflectă angajamentul acestui Departament al Justiţiei pentru a-I trage la răspundere pe cei care abuzează de poziţiile de putere pentru a induce în eroare poporul american”, a scris Bondi. ”Vom urmări faptele în acest caz”.

Acuzaţiile au fost prezentate de Lindsey Halligan, fostul avocat personal al lui Trump şi nou procuror de top în Districtul estic din Virginia. Ea nu a fost însoţită de vreun procuror de carieră şi este singurul oficial al Departamentului de Justiţie care a semnat documentele pentru acuzare.

În timpul unei scurte audieri, un judecător a anunţat noile acuzaţii împotriva lui Comey şi a afirmat public că 14 juraţi au fost de acord să îl pună sub acuzare pentru declaraţii false în timpul unei audieri a Congresului şi obstrucţionarea unei proceduri a Congresului.

Îngrijorări anterioare privind acuzaţiile

Punerea sub acuzare de joi seară vine în contextul în care CNN a relatat anterior despre îngrijorări pe care Bondi şi procurorii le aveau în legătură cu acest caz.

Bondi se confruntă cu presiuni din partea lui Trump, care solicită ca adversarii săi politici să aibă de-a face cu acuzaţii de infracţiuni, aşa cum a avut şi el odinioară. Însă procurorii din Districtul estic din Virginia au scris recent un document în care detaliau rezervele lor privind punere sub acuzare, a relatat mai întâi ABC News.

Bondi avea îngrijorări referitoare la caz, care se axează pe a stabili dacă Comey a făcut declaraţii false în timpul mărturiei în faţa Congresului, care viza ancheta din 2016 privind interferenţa rusească în alegerile prezidenţiale din SUA, potrivit unei persoane familiarizate cu raţionamentul acesteia, deşi ea credea că va fi totuşi posibilă o punere sub acuzare.

Joi seara, Bondi a replicat la informaţiile publicate de CNN, afirmând: ”Este o minciună sfruntată”.

Miercuri seară, procurorul general a luat cina în Grădina cu Trandafiri de la Casa Albă, cu Trump şi alte persoane.

”Vreau doar ca oamenii să acţioneze”

Trump s-a plâns, în public şi în privaat, că procurorii erau dispuşi să dechisă numeroase dosare privind infracţiuni împotriva sa între cele două mandate, menţionând că la acea vreme el era acuzat pentru ce fapte se cunoşteau atunci, potrivit unei persoane familiarizate cu discuţiile. Această persoană a adăugat că Trump a afirmat în mod repetat că Departamentul de Justiţie ar trebui să vină cu cel mai bun dosar pe care îl poate face când vine vorba despre oponenţii săi politic şi să lase instanţa să decidă restul.

”Vreau doar ca oamenii să acţioneze. Şi vrem ca ei să acţioneze rapid”, a declarat jurnaliştilor, sâmbătă, Trump, în timp ce pleca de la Casa Albă. ”Dacă nu sunt vinovaţi, este în ordine. Dacă sunt vinovaţi saau dacă ei ar trebui acuzaţi, ar trebui acuzaţi şi trebuie să o facem acum”.

Unii de la Casa Albă văd disponibilitatea lui Halligan de a ieşi cu acest dosar ca şi cum ea ar sări pe o grenadă pentru a-l mulţumi pe Trump – deşi din acest motiv ea a fost aleasă pentru a lua rolul de lider al Districtului estic din Virginia. Deşi mai mulţi oficiali ai Departamentului de Justiţie sunt îngrijoraţi privind cât de puternic ar fi orice dosar împotriva lui Comey, mai mulţi consilieri politici împărtăşesc un alt punct de vedere: ei l-au anchetat pe Trump, aşa că oameni precum Comey merită să fie anchetaţi şi ei.

”Sunt mereu fericit să vorbeste despre… Comey, care desigur este corupt, care desigur că a fost implicat în multe comportamente ilicite şi ilegale, care desigur s-a aflat în centrul atacului Russiagate şi asupra democraţiei americane”, a afirmat, miercuri, adjunctul şefului de cabinet de la Casa Albă Stephen Miller, la Fox News. ”Trebuie ca cineva să fie făcut răspunzător”.

Săptămâna aceasta, consilierul pentru comerţ al lui Trump, Peter Navarro, a cerut ca Comey să fie trimis în închisoare pentru mai multe nemulţumiri din ”lumea lui Trump” – multe pe care procurorii federali le-au văzut anterior şi nu au găsit motive pentru acuzare.

Anterior, Navarro a fost închis pentru că a refuzat să se conformeze citaţiilor Congresului în ancheta privind încercările de a răsturna rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2020 care au dus la revolta din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu.

”Sunt mulţi oameni care ar trebui să fie în închisoare, după judecata mea, şi cred că după judecata multora din Administraţia Trump”, a spus Navarro. ”James Comey este în fruntea acelei liste acum”.