James Bond de România? Mai degrabă Mr. Bean! – Documente CNSAS arată gafe incredibile din culisele Securității comuniste

Imaginea Securității ca „ochiul atotvăzător” al regimului Ceaușescu se clatină serios. Un document strict secret din 1968, publicat recent de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), scoate la iveală un portret neașteptat al „profesioniștilor” care trebuiau să apere comunismul: ofițeri neatenți, dezorganizați, și uneori, de-a dreptul ridicoli.

„James Bond nu lucra în Securitate”

Postarea CNSAS, care a devenit rapid virală pe rețelele sociale, pornește de la o constatare ironică: „James Bond nu lucra în Securitate.”

Departe de mitul infailibilității, arhivele arată că instituția care îi teroriza pe români era măcinată de erori, neglijență și o incompetență greu de imaginat pentru o „mașină de control total”.

Documentul, emis de Direcția a IX-a a Consiliului Securității Statului, analiza cauzele care au dus, în anul 1967, la „desconspirări, pierderi și lăsări din filaj”. Pe scurt, un raport intern despre toate modurile în care agenții au eșuat să-și urmărească țintele.

Spioni cu ziarul în mână și mașini care sar în ochi

Printre cauzele enumerate oficial apar motive greu de crezut pentru o instituție care se dorea omniprezentă.

Potrivit raportului, 61% dintre pierderile de obiective s-au datorat „lipsei de atenție”, iar altele, „organizării defectuoase”.

Într-un caz, un „obiectiv” – o persoană aflată sub urmărire – a fost pierdut pur și simplu pentru că ofițerii de filaj citeau ziarul în loc să-l supravegheze.

În altul, un suspect și-a dat seama că este urmărit pentru că aceiași securiști au folosit de trei ori la rând o Volgă vernil, o culoare atât de evidentă încât omul a notat numărul mașinii și a reclamat indignat urmărirea.

Dar poate cel mai jenant moment din document este scena în care doi cetățeni străini, vizitatori ai unei ambasade occidentale, observă că sunt filați, se apropie de mașina ofițerilor și le spun senin:

„Lucrați foarte slab.”

„Greșeli nepermise” într-un sistem bazat pe frică

Raportul recunoaște că majoritatea „desconspirărilor” nu s-au datorat vigilenței celor urmăriți, ci „încălcărilor flagrante ale regulilor muncii de filaj”. Într-un limbaj de lemn, autorii documentului deplâng „neatenția, superficialitatea și lipsa de vigilență” a cadrelor, dar și „tendințele de autoliniștire” apărute după câteva „succese” anterioare.

Ceaușescu însuși, potrivit raportului, ar fi mustrat organele de securitate, cerând „perfecționarea activității” și „creșterea calificării cadrelor”. În realitate, în spatele formulelor rigide se ascunde o situație paradoxală:

în timp ce populația trăia în teroare, temându-se că „Securitatea știe tot”, în interior, agenții își pierdeau „obiectivele” prin parcuri, la semafoare, sau din cauza necoordonării între echipele din București și cele din provincie.

„Cine ne păzește de paznicii regimului?”

Raportul, care se întinde pe zeci de pagini, oferă o imagine aproape absurdă a aparatului represiv: un amestec de frică, propagandă și improvizație.

În spatele limbajului sec și al tabelelor statistice se simte efortul disperat de a masca o realitate jenantă — aceea că instituția „atotputernică” a Securității nu era nici pe departe infailibilă.

Populația nu trebuia să afle niciodată că „ochiul vigilent al partidului” putea adormi pe teren, greșea trasee, sau era încurcat de… regulile de circulație.

„Câinele de pază” care mușca haotic

CNSAS rezumă concluzia postării cu o ironie amară:

„Securitatea era câinele de pază al regimului comunist, dar nu era nici pe departe un câine dresat.”

Deși temută și disprețuită, Securitatea rămâne simbolul unui mecanism represiv care funcționa prin teroare, nu prin competență. Iar raportul din 1968 nu face decât să confirme că în spatele zidurilor reci și al dosarelor secrete se ascundea o instituție plină de erori, frici și ridicol.

Epilog

„James Bond nu lucra în Securitate” – o formulă care, citită astăzi, sună mai degrabă a constatare istorică decât a glumă.

În România comunistă, poliția politică nu era un serviciu de spionaj sofisticat, ci o birocrație greoaie, alimentată de frică și loialitate oarbă față de partid.

Și dacă regimul a reușit, vreme de decenii, să inspire teroare, n-a fost datorită competenței, ci pentru că românii n-aveau voie să râdă de Volga vernil care îi fila pe stradă.