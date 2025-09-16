Acasa Top SecretServicii secrete Nicușor Dan spune că are o ‘listă scurtă’ cu persoane vizate pentru a prelua conducerea serviciilor secrete

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că are o ‘listă scurtă’ privind persoanele care ar putea prelua conducerea serviciilor de informații.

El a menționat, la Antena 3, că au fost inițiate discuții cu liderii politici pe acest subiect, dar nu a vrut să ofere alte detalii.

‘Este o discuție cu liderii partidelor, asta pot să vă spun. E discuție serioasă. Tocmai din încrederea pe care o am față de ei, nu vreau să o deteriorez, prin afirmații pe care le fac în spațiul public’, a spus el.

În ce privește decizia de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador în Statele Unite Mexicane, Nicușor Dan a precizat că ‘utilitatea profesională’ a acestuia ar fi mai mare la București decât peste hotare.

‘Domnul Lazurcă e o persoană în care am încredere, e o persoană pe care o cunosc de multă vreme. Consider că poate să ajute foarte mult dintr-o poziție centrală. Care este acea poziție… o să vedem. Utilitatea lui profesională este mai mare la București decât într-o poziție de ambasador’, a spus președintele.

Nicușor Dan a declarat că îl cunoaște de mai multă vreme pe Marius-Gabriel Lazurcă, cu care a organizat la Paris în 1997-1998 un seminar de politică pentru românii care studiau acolo.

El nu a precizat însă dacă intenționează să îl numească pe Lazurcă la SIE.

‘L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Asta este intenția mea. Mai departe, pe servicii, SRI, SIE, până când nu o să ajungem la un acord, până nu o să finalizăm discuția cu partidele din majoritate, nu o să spun absolut nimic’, a precizat el.

Președintele a opinat că la conducerea unui serviciu de informații trebuie să se afle o persoană echilibrată, care ‘a lucrat mult timp cu oamenii’. De asemenea, nu trebuie să existe dubii privind onestitatea persoanei respective, a spus el.

livia 16-09-2025 - 10:28

Sunt foarte curioasa acest Marius Lazurca este ruda prin alianta cu nebasta lui Klaus Iohannis fosta Lazurca, fiica unui abject securist, Ion Lazurca.= ?

