Paranoia lui Kim Jong Un: şi-a adus în China propria toaletă. După întâlnirea cu Putin, consilierii au șters ADN-ul dictatorului de pe toate obiectele atinse

Kim Jong Un a ajuns la Beijing hotărât să nu lase nicio urmă. După întâlnirea cu Putin, doi dintre consilierii dictatorului nord-coreean au șters cu grijă fiecare obiect pe care l-a atins. Kim Jong Un și-a adus în trenul verde blindat chiar şi toaleta personală.

Într-o postare pe Telegram, reporterul Alexander Iunașev, de la Kremlin, a publicat un clip video în care doi consilieri ai lui Kim Jong Un sunt văzuți curățând obiectele din camera în care s-au întâlnit pebtru două ore Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

„După ce s-au încheiat discuțiile, staff-ul care l-a însoţit pe liderul DPRK (Republica Populară Democratică Coreea – numele oficial al Coreei de Nord) a înlăturat cu atenție orice urmă a prezenței lui Kim”, a scris reporterul.

Există o explicație pentru o astfel de paranoia: serviciile de informații ar putea extrage informații despre sănătatea lui Kim Jong Un din probe de ADN, piele sau păr, relatează Reuters.

Publicația notează că astfel de măsuri erau considerate protocol standard încă din zilele predecesorului său – tatăl lui Kim Jong Un, Kim Jong Il.

În imaginile publicate de Iunașev, se poate vedea cum unul dintre asistenții lui Kim îndepărtează paharul din care acesta băuse, în timp ce un alt membru al echipei curăță temeinic spătarul și brațele scaunului, precum și măsuța de cafea unde fusese așezat paharul.

Kim a luat și alte măsuri de precauție în timpul vizitei sale la parada militară de la Beijing care a marcat sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Trenul blindat ‘Taeyangho’, cu care Kim a călătorit în China, are o baie privată special concepută pentru a preveni recuperarea rămășițelor biologice care ar putea oferi indicii despre sănătatea liderului nord-coreean, a relatat miercuri ziarul nipon Nikkei, citând surse din serviciile de informații sud-coreene și japoneze.

‘Starea de sănătate a liderului suprem are un impact major asupra regimului nord-coreean. Coreea de Nord depune un efort special pentru a izola tot ce are legătură cu acest lucru, cum ar fi părul și excrementele’, a declarat un oficial din serviciile de informații sud-coreene pentru ziarul japonez.

Nu este prima dată când Phenianul aplică astfel de măsuri. În călătoriile anterioare în străinătate, personalul lui Kim a curățat cu atenție camerele de hotel în care a stat și ustensilele pe care le-a folosit pentru a elimina orice urme biologice. De asemenea, Kim nu folosește niciodată instrumente de scris care aparțin altcuiva, ci doar pe cele pregătite de delegația sa, potrivit ziarului japonez.

În 2018, Kim a venit cu propria toaletă atât la summitul intercoreean, cât și la summitul de la Singapore cu președintele american Donald Trump.

Un an mai târziu, în drum spre Hanoi pentru celălalt summit cu Washingtonul, Kim a fost văzut fumând în fața trenului, în timp ce sora sa, Kim Yo Jong, îi aduna mucurile de țigară pentru a nu lăsa în urmă probe ADN, conform imaginilor surprinse de postul de televiziune japonez TBS.