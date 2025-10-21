SRI anunţă că a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României

Serviciul Român de Informaţii anunţă, marţi, că a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României. Doi ucraineni care au intrat în ţară dinspre Polonia şi care erau sub coordonarea directă a unor reprezentanţi ai serviciilor secrete ruse intenţionau să incendieze un sediu al companiei NOVA POST din Bucureşti. În apropiere au fpst găsite dispozitive explozive artizanale.

DIICOT precizează că cei doi ucraineni au 21 şi 24 de ani şi au fost reţinuţi în 16 octombrie, fiind cercetaţi pentru tentativă la acte de diversiune.

”Pe baza probelor administrate s-a stabilit că inculpaţii au pătruns pe teritoriul României, iar la data de 15.10.2025 au depus la sediul unei societăţi de curierat internaţional, două colete ce conţineau dispozitive confecţionate artizanal, în scopul distrugerii prin incendiere a respectivei clădiri. Locaţia se află la parterul unei bloc de locuinţe, situat în zona centrală a municipiului Bucureşti, Sectorul 3. În situaţia producerii incendiului, acesta se putea propaga cu uşurinţă la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieţii unui număr foarte mare de persoane, precum şi asupra imobilelor şi bunurilor situate în zonă”, a transmis, marţi, DIICOT, într-un comnunicat de presă.

Cu sprijinul specialiştilor pirotehnişti din cadrul Serviciului Român de Informaţii, dispozitivele au fost dezamorsate.

Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor, pentru o perioadă de 30 de zile.

”Serviciul Român de Informaţii, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum şi cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operaţiuni de sabotaj pe teritoriul naţional, cu implicarea a doi cetăţeni ucraineni, aflaţi sub coordonarea directă a unor reprezentanţi ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul Bucureşti”, anunţă, marţi, SRI, într-un comunicat de presă.

Astfel, în intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat şi monitorizat doi cetăţeni ucraineni care:

au accesat teritoriul naţional dinspre Polonia spre Bucureşti;

au depus la sediul NOVA POST din Bucureşti două colete care conţineau dispozitive incendiare cu iniţiere de la distanţă, confecţionate artizanal, disimulate în căşti audio şi piese auto, respectiv componente de monitorizare a locaţiei prin GPS.

”Angrenarea echipelor proprii şi a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora şi prevenirea iniţierii intenţionate sau accidentale a dispozitivelor. În prezent, organele judiciare, împreună cu structurile poliţieneşti şi cele cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale din ţara noastră, derulează investigaţii, inclusiv în format partenerial, privind acţiunile celor doi cetăţeni ucraineni”, a mai transmis SRI.

Potrivit instituţiei, expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanţe incendiare (termit şi nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea iniţierii lor de la distanţă, respectiv adoptarea de către cei doi cetăţeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecţie specifice serviciilor de informaţii.

”Datele obţinute confirmă afilierea celor doi cetăţeni ucraineni la o reţea extinsă de sabotori vizând ţări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acţiunile acestora se încadrează în acelaşi tipar operaţional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST – cea mai mare companie privată de curierat ucraineană. Acţiunile specifice întreprinse de SRI, precum şi măsurile dispuse cu autorităţile române şi partenerii externi au condus la prevenirea unei tentative de sabotaj pe teritoriul naţional”, a mai transmis instituţia citată.

Polonia şi România au reţinut opt persoane suspectate de planificarea unui sabotaj în numele Rusiei, au declarat marţi autorităţile de la Varşovia, trei arestări fiind legate de un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina, relatează Reuters.

„Informaţiile preliminare indică faptul că au creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia şi România către Ucraina”, a declarat presei Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al Coordonatorului Serviciilor Speciale din Polonia.

„Unul dintre ei, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reţinut aici, în Polonia, lângă Varşovia. Colegii săi, care călătoreau spre România, au fost reţinuţi de serviciile speciale româneşti la Bucureşti”, a precizat oficialul polonez.

Procuratura Naţională Poloneză a declarat că transporturile de colete au fost interceptate de România înainte de a provoca vreun prejudiciu.

Procuratura a declarat că transporturile urmau să ia foc spontan sau să explodeze în timpul transportului, iar scopul acţiunilor planificate era de a intimida populaţia şi de a destabiliza ţările Uniunii Europene care susţin Ucraina.

Dobrzynski a mai spus că, în ultimele luni, Agenţia de Securitate Internă din Polonia a reţinut în total de 55 de persoane care au acţionat în detrimentul Poloniei şi în numele serviciilor secrete ruse.

Oficialii europeni au acuzat anterior Rusia pentru detonarea unor colete transportate de DHL şi DPD în Europa în 2024, în ceea ce serviciile de securitate au declarat că a fost parte a unui test pentru un complot rus de a declanşa explozii pe zborurile de marfă către Statele Unite. Rusia a negat existenţa unor astfel de planuri, menţionează Reuters.

Polonia afirmă, de asemenea, că este ţinta unor tactici precum incendii provocate şi atacuri cibernetice într-un „război hibrid” purtat de Rusia pentru a destabiliza ţările care susţin Kievul în războiul rus din Ucraina. Moscova, din nou, a negat aceste acuzaţii.