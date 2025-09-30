Acasa Zvonul Zilei Președintele Nicușor Dan, aproape să se „evapore” din protocol: „Imnul? A, da, stai așa!” (VIDEO)

Președintele Nicușor Dan, aproape să se „evapore” din protocol: „Imnul? A, da, stai așa!” (VIDEO)

Timișoara, marți dimineață — Vizita solemnă a președintelui Nicușor Dan a debutat cu flori, onoruri militare și… o scurtă rătăcire existențială. În timp ce se pregătea să depună o coroană de flori la Monumentul „Crucificării”, șeful statului pare că și-a pierdut, pentru câteva secunde, busola ceremonială.

După salutul gărzii de onoare, momentul în care imnul urma să răsune în difuzoare a fost întrerupt de un gest… neașteptat: președintele a făcut un pas lateral, ca și cum voia să iasă din scenă, probabil în căutarea unui loc mai umbrit sau poate a unei cafele simbolice în stil administrativ.

Un oficial vigilent l-a readus pe calea cea dreaptă cu un discret „păi stai, că vine imnul”, iar Nicușor Dan s-a reașezat cuminte la loc, într-o poziție mai „prezidențială”.

Momentul n-a scăpat camerelor de filmat și nici internauților cu simț al umorului: rețelele sociale au fost invadate de meme-uri cu titluri precum „Nicușor Dan, teleportat temporar în Sectorul 1” sau „Când realizezi că ai uitat să dai drumul la imn pe YouTube”.

Ceremonia a continuat fără alte episoade de dezorientare, iar președintele a intrat apoi în ritmul oficial al „Timișoara Cities Summit 2025”, unde a discutat despre viitorul urbanismului european – de data asta, fără pauze de orientare în spațiu.


Surse neoficiale spun că, după eveniment, protocolul prezidențial a adăugat un nou punct pe agendă: „Verificarea poziției și a imnului, în această ordine.”

