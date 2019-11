Nicuşor Dan: Opoziția trebuie să aibă un candidat unic împotriva Gabrielei Firea

Deputatul independent Nicușor Dan a declarat, marți, că nu va candida pentru funcția de primar general al Capitalei dacă toate partidele de opoziție vor susține un alt candidat, relatează MEDIAFAX. „În alte variante, mai vorbim”, a continuat el.

„Am spus că opoziția trebuie să aibă un candidat unic împotriva Gabrielei Firea și ce se întâmplă în ultimele luni dovedește că am avut dreptate. (…) opoziția trebuie să fie unită. Am spus că mă consider persoana cea mai potriviă pentru a fi candidatul opoziției. Mă recomandă cei aproape 15 de muncă pentru acest oraș, cele 180.000 de voturi pe care bucureștenii mi l-eau acordat în urmă cu trei ani. Sondajele confirmă acest lucru”, a declarat Nicușor Dan.

El a precizat că a continuat discuțiile cu partidele de opoziție, afirmând că este optimist că liderii partidelor de opoziție au înțeles ce doresc bucureștenii.

Întrebat dacă va candida chiar dacă nu va fi susținut de USR, el a răspuns: „Sunt foarte multe scenarii. În situația în care va exista un candidat agreat de toate partidele de opoziția și care nu sunt eu, să fiți siguri că nu o să candidez. În alte variante, mai vorbim”.