Ce s-a întâmplat la Consiliul Naţional al PNL

Reuniunea Consiliului Naţional al PNL s-a desfăşurat, sâmbătă, la Palatul Parlamentului. Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, la Consiliul Naţional al PNL, că PSD a promis lapte şi miere, dar ”Dragnea şi câţiva acoliţi au pus mâna pe putere” şi o folosesc pentru a scăpa de dosare penale.

Preşedintele a subliniat şi că oameni care îndrăznesc să-şi expună public opinia anti-PSD sunt luaţi în plină zi de Poliţie, ceea ce nu s-a mai întâmplat din anii întunecaţi ai comunismului. Iohannis le-a cerut liberalilor să fie uniţi în următoarea perioadă, să ţină cont că în opoziţie există partide ”bine intenţionate”, alături de societatea civilă, iar PNL este cea mai importantă parte a soluţiei împotriva ”acestui stil de conducere iraţională, ireală”, care nu poate continua. Preşedintele PNL, Lodovic Orban, a lansat un apel, în cadrul Consiliului Naţional al partidului, către forţele politice adversare PSD să se alăture liberalilor pentru a învinge ”caracatiţa postcomunistă controlată cu aceleaşi mijloace staliniste pe care o formează PSD-ul lui Dragnea”. Orban a făcut un apel la unitate şi în interiorul partidului pe care îl conduce, căruia îi cere ”să se pregătească serios de guvernare”. Preşedintele PNL, Lodovic Orban, a lansat un apel către forţele politice adversare PSD să se alăture liberalilor pentru a învinge ”caracatiţa postcomunistă controlată cu aceleaşi mijloace staliniste pe care o formează PSD-ul lui Dragnea”. Orban a făcut un apel la unitate şi în interiorul partidului pe care îl conduce, căruia îi cere ”să se pregătească serios de guvernare”.

La finalul Consiliului Naţional al PNL, preşedintele partidului, Ludovic Orban, a ţinut un discurs, în care a lansat un apel la unitatea forţelor adversare PSD, dar şi la unitatea liberalilor.

”Nu este altcineva pe scena politică românească care să aibă forţa să învingă această caracatiţă postcomunistă controlată cu aceleaşi mijloace staliniste pe care o formează PSD-ul lui Dragnea. Doar PNL este forţa politică ce se poate bate de la egal la egal cu PSD şi are capacitatea de a învinge PSD, aşa cum am demonstrat inclusiv în alegerile locale şi cum vom demonstra în următoarele alegeri. PNL trebuie să fie un adversar ireductibil al PSD, principala forţă politică care se luptă cu PSD. Cine este împotriva PSD trebuie să fie alături de PNL. Cine nu vine alături de noi în această bătălie, înseamnă că de fapt face un serviciu PSD şi acestui mod dezastruos de guvernare şi felului în care îşi bate joc de România actuala putere”, a spus Orban.

Preşedintele Klaus Iohannis le-a cerut liberalilor, sâmbătă, la Consiliul Naţional al PNL, să fie uniţi în următoarea perioadă, să ţină cont că în opoziţie există partide ”bine intenţionate”, alături de societatea civilă, iar PNL este cea mai importantă parte a soluţiei împotriva ”acestui stil de conducere iraţională, ireală”, care nu poate continua. Iohannis i-a invitat pe liberali să îi fie alături în ”lupta pentru o Românie puternică, pentru o Românie europeană, pentru o Românie prosperă”.

”Vă spun, PNL este un partid puternic, are soluţii şi nu este singur. Nu sunteţi singuri, aveţi lângă voi milioane de români, aveţi lângă voi alte partide în Opoziţie, bine intenţionate, aveţi alături societatea civilă. Şi vă spun, toamna acestui an şi anul viitor trebuie să reprezinte revenirea la normalitate în România. Nu putem să stăm cu mâinile în sân şi să vedem cum tot ce este bun, tot ce a fost construit în România este destructurat doar pentru a scăpa o gaşcă politică care a pus mâna pe putere, pe dosare penale. Aşa ceva nu se poate. Am ajuns să avem un guvern iraţional”, a spus preşedintele.

Iohannis le-a transmis liberalilor că ”există soluţii” pentru ca ”acest stil de conducere iraţională, ireală”, să nu mai continue.

”Voi sunteţi cea mai importantă parte a acestei soluţii (…) Este nevoie de o alternativă, este nevoie de o alternativă raţională, trebuie să faceţi tot ce se poate pentru a reinstaura raţionalitatea şi normalitatea în România. Pentru asta însă, chiar dacă nu sunteţi singuri în Parlament, nu sunteţi singuri în societate, e nevoie ca PNL să fie partid unit, puternic. Fi-ţi hotărâţi şi construiţi-vă un program politic solid, serios, fiţi uniţi, fiţi puternici şi mergeţi şi spuneţi oamenilor ce vreţi cu România!”, le-a cerut Iohannis.

Şeful statului le-a mai cerut liberalilor să lupte pentru o justiţie dreaptă şi să le transmită oamenilor că pentru PNL justiţia contează.

Iohannis a mai transmis PNL să nu se mai plângă de faptul că nu poate comunica prin media electoratului: ”Mergeţi între oameni, nu aşteptaţi o campanie electorală. Prea des aud: ştiţi, avem un blocaj media, nu ajungem să comunicăm. Nu există aşa ceva! Oamenii sunt afară, vă aşteaptă”.

”Daţi-mi voie să încep cu o radiografie a situaţiei generale din România. Situaţia este proastă. Nu-mi face nicio plăcere să spun aşa ceva, pentru că sunt preşedintele României. (…) PSD a promis românilor că va curge lapte şi miere, că vor face economia să meargă, că vor creşte salariile şi pensiile, că toţi vor avea locuri de muncă şi va fi atât de bine cum nu s-a văzut vreodată. Dar, ghinion, nu s-a întâmplat aşa ceva, au început să lucreze la cu totul altceva, au început să demonteze justiţia românească. Asta a fost prioritatea reală a PSD. Au urmat nenumărate faze în care au încercat să aducă justiţia sub controlul politic al PSD şi încearcă şi acum, au încercat să inhibe lupta anticorupţie, dar ea va continua. Şi-au dat seama că lumea aşteaptă cu totul altceva şi au pus în operă o păcăleală prin care le-au explicat oamenilor că le cresc salariile şi pensiile, dar ele nu au crescut. (…) Prin gestionarea proastă a finanaţelor ţării, PSD a adus la viaţă inflaţia, au început să crească dobânzile, şi acea mică creştere de care iniţial s-au bucurat unii s-a dus”, a afirmat Klaus Iohannis.

Preşedintele a subliniat că ”a rămas o ţară care e din ce în ce mai dezamăgită, o ţară care aşteaptă soluţii”.

”Toate sondajele din ultimele luni arată că 80% din români cred că ţara merge într-o direcţie greşită. Este acesta un semnal extrem de puternic, este un rezultat catastrofal şi asta în condiţiile în care PSD a preluat o ţară cu o economie în puternică creştere, au preluat o Românie care a fost extraordinar de bine situată în cadrul structurilor euro-atlantice, o ţară care în fine începuse să fie nu doar văzută, ci şi respectată, cu o abord pro-europeană, pro-atlantică. Şi ce s-a întâmplat? Cum a dispărut acest sentiment bun? Cuma dispărut optimismul? Cum a revenit pesismismul între oamenii de afaceri, între investitori, între partenerii internaţionali, între noi?”, a continuat şeful statului.

Pe scenă se află o serie de lideri PNL. Între aceştia este şi Vasile Blaga.

Pe ordinea de zi a Consiliului Naţional mai figurează criteriile, procedura şi calendarul de alcătuire a listei candidaţilor PNL pentru alegerile europarlamentare, calendarul de desemnare a candidaţilor PNL la funcţiile de primar în municipiile reşedinţă de judeţ. De asemenea, va fi supus dezbaterii şi adoptării un document numit “Principiile bunei guvernări liberale”.

De asemenea, în cadrul Consiliului ar fi urmat să se voteze modificarea Statutului PNL, dar aceasta discuţie se va amâna în contextul participării preşedintelui.

Foto: Octav Ganea / Inquam Photos

Consiliul Naţional al PNL a votat încă din 11 martie susţinerea lui Klaus Iohannis pentru candidatura la un nou mandat de preşedinte.

Klaus Iohannis şi-a anunţat în 23 iunie, la Sibiu, candidatura pentru un nou mandat, la alegerile prezidenţiale din 2019.

Şeful statului a avut marţi, la Vila Lac 3, o întâlnire cu mai mulţi liberali, între care preşedintele partidului, Ludovic Orban, şi foştii copreşedinţi ai formaţiunii Alina Gorghiu şi Vasile Blaga, cărora le-ar fi transmis că PNL trebuie să se concentreze pe lupta cu PSD.

Surse din PNL au declarat pentru News.ro că preşedintele Klaus Iohannis a cerut să “fie linişte în partid” şi să nu mai existe “dispute mărunte”. Tot preşedintele ar fi spus că nu ar fi nevoie de organizarea unui Congres, dat fiind faptul că actuala conducere este legitimă şi a fost aleasă cu majoritate de voturi.

Liderul PNL, Ludovic Orban, a confirmat, joi seară, la Realitatea Tv, că a avut o întâlnire cu preşedintele Klaus Iohannis în care s-au dezbătut ”teme majore” şi a precizat că discuţia era necesară, în contextul în care liberalii au decis susţinerea şefului statului pentru obţinerea celui de-al doilea mandat de preşedinte, iar Klaus Iohannis a anunţat că va candida. În plus, Orban a spus că au discutat despre pregătirea preşedinţiei române a Consiliului Europei, având în vedere că Iohannis este ”singurul care mai salveză imaginea României”.